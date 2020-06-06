شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب : جوزيه وبخني بعد إحرازي هدف في الترسانة.. وطالبني بالاتجاه للعب الجولف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أن الظروف أجبرته على الاعتزال رغم كونه كان قادراً على العطاء لسنوات أخرى، وقال عماد متعب في تصريحات إعلامية :"جلست 3 سنوات على دكة البدلاء دون وجود سبب واضح رغم اجتهادي في التدريبات وتنفيذي التعليمات ولكني كنت لا أتواجد في التشكيل الأساسي"، وأشاد عماد متعب بالبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، مؤكداً أنه كان يتمتع بشخصية قوية معلقاً :"أتذكر كان هناك مباراة بين الأهلي والترسانة ونجحت في مرواغة مدافع أكثر من مرة والتسديد وتسجيل هدف، ولكنه عقد بعدها محاضرة أمام جميع اللاعبين وقال لي أن كرة القدم لعبة جماعية اذا أردت أن تلعب لوحدك فأتجه للعب الجولف.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.