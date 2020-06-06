بعد استقالته.. مستشار الأهلي القانوني السابق: سأرد على كلام مرتضى منصور بقوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر محمد عثمان، المستشار السابق للنادي الأهلي، تعرضه للهجوم من قٍبل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لرفعه قضية بصفة عمله ضده.

وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، قد تقدم باعتذار لمحمود الخطيب بصفته، مساء يوم أمس الجمعة، عن عدم الاستمرار في مهمته القانونية خلال هذه الفترة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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وقال عثمان ـ في أول ظهور له بعد الاستقالة خلال مداخلة مع برنامج الماتش للإعلامي هاني حتحوت ـ :"بسبب عملي تم تناولي بشكل مُسيء ومهين وبالأكاذيب التي لا يقبلها شخص على نفسه لذا مضطر أرد أمام الرأي العالم على قناة الزمالك علاقتي بمرتضى منصور م عام 1988 حتى 2015 ولكن لمجرد إنني رفعت قضية بصفة عملي أصبحت شيطاناً هذا كلام غير مقبول وسأرد بقوة خلال الساعاات المقبلة بصورة محترمة تليق بي".

وأشار المستشار القانوني السابق للأهلي، إلى أن إدارة الأهلي طالبته كالعادة بعدم الرد ولكنه وجد أن الأمر لا يحتمل عدم الرد فتقدم باستقالته لأن الأمر تحول لأمر شخصي بعيد عن النادي الأهلي الذي لا يريد أن تناله أي من الردود، مضيفاً:"الأهلي بيتي ولا استطع التأخر عليه ولكن لدي قضية شخصية حاليا وبعدما أنهيها سأنظر ما سأفعل عقب ذلك".

وأتم عثمان حديثه بالإشارة إلى أن كل الطرق القانونية التي سلكها الأهلي ضده كانت تصطدم بالحصانة ولابد أن يعلم الجميع من يمنحه هذه الحصانة، مضيفاً:"لايصح أن يفتح أولادنا التليفزيون فيستمعون لهذه الألفاظ ويجب ألا تسكت الدولة على هذا وعلى استخدام التليفزيون بهذه الصورة".