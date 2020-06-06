محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف جيسيو رودريجيز وكيل أعمال الجناح الأنجولي آري بابل لاعب بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، أن موكله تلقى عرضًا إماراتيًا إلا أنه يُفضل الانتقال إلى صفوف الزمالك، حيث من المحتمل أن تنتهي الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.
وكيل بابل قال في تصريحات نقلتها صحيفة "jornaldeangola" الأنجولية، اليوم الجمعة :"هناك العديد من العروض لدى موكلي ومن بينهم نادي بالإمارات، لكن يبقى الزمالك النادي المفضل لبابل".
وأضاف :"بابل يرى أن الانتقال للزمالك هيّ الوجهة الأكثر إثارة له في الوقت الحالي".
وعن مفاوضات الزمالك مع موكله، أوضح :"ما يمكنني تأكيده في هذه اللحظة أن المحادثات تجرى بشكل جيد للغاية، وكل شيء يشير إلى أن توقيع العقد قد يكون في الأيام المقبلة أو الساعات المقبلة".
وواصل :"الأمور تسير بالشكل الصحيح، بابل لم يوقع للزمالك حتى الآن، لكننا نتحدث".
وكان صاحب الـ26 عامًا انتقل إلى بطل أنجولا في الصيف الماضي قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي، إلا أن عقد بابل سينتهي بنهاية الموسم الحالي مما يحق له التوقيع لأي نادٍ.
كانت هذه تفاصيل خبر "التوقيع خلال ساعات".. نجم أنجولا على أعتاب الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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