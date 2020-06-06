قناة الزمالك: كارتيرون لم يستقر على الراحلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى طارق يحيى نجم نادي الزمالك، حقيقة استقرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول، على الأسماء التي سترحل عن الفريق الأبيض.

وأضاف يحيى في تصريحات خلال ظهوره عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"كارتيرون لم يحدد الأسماء التي سترحل عن الفريق، الفرنسي فقط تحدث مع الإدارة عن ملف تجديد عقده".

وتابع :"تردد أن الثنائي محمد أوناجم وكاسونجو كابونجو سيرحلان عن الفريق، لكن لا أساس من الصحة عن رحيل أي لاعب".

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وواصل نجم الزمالك السابق حديثه عن ملف اللاعبين، قائلاً :"كارتيرون تمسك بخدمات محمد بعد الغني، واستمراره مع الفريق".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، كشف مؤخرًا عن اقتراب ناديه من حسم ثلاث صفقات استعدادًا للموسم الجديد من بينهم ثنائي أجنبي حيث يُعد أبرز الأسماء المرشحة للتوقيع للنادي الأبيض الدولي التونسي حمزة المثلوثي قائد فريق الصفاقسي، وجناح منتخب أنجولا آري بابل لاعب فريق بريميرو دي أوجستو.

الزمالك في قائمته الحالية يمتلك أربعة لاعبين أجانب يأتي في مقدمتهم التونسي الدولي فرجاني ساسي، والثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي، وأخيرًا الكونغولي كاسونجو كابونجو.

في المقابل، يلعب ثلاثة لاعبين من الزمالك على سبيل الإعارة بداية من المغربي حميد أحداد لاعب الرجاء البيضاوي، والثنائي النيجري معروف يوسف لاعب وسط المقاولون العرب، والإيفواري الشاب رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري.