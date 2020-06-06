واصل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على حلمي طولان، المدير الفني لفريق نادي إنبي. وقال مرتضى خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الزمالك نادي المبادىء يا حلمي، وهجومك بسبب الغاء عضويتك لعدم سداد قيمة الإشتراك". وهجومك بسبب الغاء عضويتك لعدم سداد قيمة الإشتراك". وأضاف:" حلمي طولان افتخر من قبل في تصريح تليفزيوني أنه تعدى بالضرب على رئيس نادي سموحة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى لطولان: الزمالك نادي المبادىء.. وانت تفتخر بضرب رئيس ناديك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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