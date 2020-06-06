المقاولون: لن نفرط في حقنا بالمشاركة الأفريقية .. يكفي ما حدث في البطولة العربية

أكد محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن ناديه لن يفرط في حقوقه بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل حال إلغاء الدوري الحالي خاصة وأنه يحتل المركز الثاني.

قال عادل في تصريحات لبرنامج

"الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن المقاولون متمسك بحقه خاصة وأنه صرف الكثير من الأموال وبذل جهدًا كبيرًا حتى يصل لهذه المكانة.

وتابع أن المقاولون لن يسمح بتكرار ما حدث معه في البطولة العربية بعدما كان خامس الدوري الماضي وتم اختيار الاتحاد السكندري والإسماعيلي بدون مبرر للمشاركة في البطولة.

ورفض عادل أن يكون المبرر جماهيرية الاتحاد والإسماعيلي مؤكدًا أن المقاولون محبوب من كل الجماهير ولا يقل عن أي فريق آخر.