شوقي غريب يعلق علي أداء رمضان صبحي ومصطفي محمد

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن رمضان صبحي ليس ملك نفسه واستمراره مع الأهلي ليس قرارنا.

وقال شوقي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني

حتحوت عبر قناة صدى البلد : "رمضان صبحي كان معنا لفترة طويلة وكونه قائد تسبب في نجاح كبير لنا، وجوده مع اللاعبين منذ اليوم الأول لأخر البطولة كانت ميزة".

وأتم : "مصطفى محمد كان المهاجم رقم واحد في البطولة الإفريقية، ومساهمته مع الزمالك بالفوز بالبطولات أسعدتني لأننا نبني جيل يدعم المنتخب الأول ويقدرون على تحمل الضغط الجماهيري".