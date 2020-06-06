محمد عثمان: استقلت للرد على مرتضى بقوة.. ومجلس الأهلي طالبني بالصمت

أكد محمد عثمان، المستشار القانوني المستقيل للنادي الأهلي، أنه سيرد على تجاوزات مرتضى منصور رئيس الزمالك خلال ساعات. وقال عثمان خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "علاقتي بمرتضى منصور ليست عابرة وتمتد منذ 31 عاما، وسأرد على التجاوزات خلال ساعات". بمرتضى منصور ليست عابرة وتمتد منذ 31 عاما، وسأرد على التجاوزات خلال ساعات". وأكمل : "مرتضى منصور يرى أنه فوق القانون وهذا الكلام غير صحيح، وكيف لمجرد رفع قضية ضده أصبحت شيطان، سأرد عليه بقوة" لمجرد رفع قضية ضده أصبحت شيطان، سأرد عليه بقوة" وأضاف : " مجلس الأهلي طلب بعدم الرد كالمعتاد، لكن قلت لهم بأني غير متقبل ذلك ويجب التوضيح للناس والرد على هذه التجاوزات". وأتم:"الأهلي بيتي لكن عندي قضية شخصية ثم بعد ذلك سنرى ما سيحدث

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