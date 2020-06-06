طمأن أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، على صحة الفنان أشرف زكي، أمين صندوق النادي. أمين صندوق النادي. وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أشرف زكي قام بعمل دعامتين في القلب، وأطمئن جماهير الزمالك على نجاح الجراحة". على شاشة قناة الزمالك:" أشرف زكي قام بعمل دعامتين في القلب، وأطمئن جماهير الزمالك على نجاح الجراحة". وأضاف:"قمت بالاتصال بماجدة زكي شقيقة أشرف، وحالته مطمئنة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الزمالك يطمأن الجماهير على حالة أشرف زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.