أحمد جلال إبراهيم يشبه ملف نادي القرن بالطالب الذي ظُلم في تصحيح ورقته

شبه أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سعي النادي لاسترداد حقوقه في ملف نادي القرن، بالطالب الذي ظُلم في تصحيح ورقة إجابته بالامتحان ويطالب بإعادة التصحيح ظُلم في تصحيح ورقة إجابته بالامتحان ويطالب بإعادة التصحيح وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" نطالب بحقوقنا من خلال الطرق القانونية المشروعة وجلسة الامس بدأنا من خلال فتح الملف وجمع المستندات الخاصة بالشكوى". زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" نطالب بحقوقنا من خلال الطرق القانونية المشروعة وجلسة الامس بدأنا من خلال فتح الملف وجمع المستندات الخاصة بالشكوى".

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