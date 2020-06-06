أسوان يكشف موقفه من استقالة المديرالفني مجدي عبالعاطي

كشف أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، عن موقف الإدارة من استقالة المدير الفني للفريق مجدي عبدالعاطي .

وقال أحمد سليمان في مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون " مجدي عبدالعاطي

بعت استقالته علي الجروب الخاص الذي يضم أعضاء مجلس الإدارة، وفوجئنا بهذا القرار ، ولم يكن لدينا علم مسبق بذلك، والنادي سدد جزءا من مستحقات الللاعبين خلال شهر إبريل ، وسنرد عليه بالمستندات والأرقام"

وأضاف: " وسنناقش قرار استقالة مجدي عبدالعاطي في أول اجتماع قادم لمجلس الإدارة، وبعدها سنعلن قبوله الاستفاله أم رفضها، ولكن كلنا في النادي غاضبون من إعلانه علي صفحته الشخصية بموقع التةاصل الإجتماعي فيس بوك قبل الرجوع إلينا ".