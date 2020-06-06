أعلن أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا الحالي، مساء أمس الأربعاء، عن موقفه من عودة النشاط الكروي والدوري المصري .
وقال المزين في مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبيرعبر برنامجه ملعب أون تام " اتمني عودة الدوري المصري واستكمال النشاط الكروي ، لكن مع الحفاظ علي حياة وسلامة اللاعبين، ولكن أظن في الفترة الحالية سيكون هذا من الصعب تحقيقة".
وأضاف :" ولكن بالنسبة لي فأنا مع عودة النشاط واستكمال الدوري، فالكل يشعر بالملل من الجلوس بالمنازل ،وسنكون سعداء من القرار ، ولكن مع خطوات تضمن سلامة الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب طنطا: اتمني عودة الدوري المصري و لكن مع الحفاظ على سلامة الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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