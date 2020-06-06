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مدرب طنطا: اتمني عودة الدوري المصري و لكن مع الحفاظ على سلامة الجميع

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أعلن أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا الحالي، مساء أمس الأربعاء، عن موقفه من عودة النشاط الكروي والدوري المصري .

وقال  المزين في مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير

عبر برنامجه ملعب أون تام " اتمني عودة واستكمال النشاط الكروي ،  لكن مع الحفاظ علي حياة وسلامة اللاعبين، ولكن أظن في الفترة الحالية سيكون هذا من الصعب تحقيقة".

 وأضاف :" ولكن بالنسبة لي فأنا مع عودة النشاط واستكمال الدوري، فالكل يشعر بالملل من الجلوس بالمنازل ،وسنكون سعداء من القرار ، ولكن مع خطوات تضمن سلامة الجميع".

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