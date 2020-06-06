بعد هافيرتز .. ريال مدريد يُقدم أول عرض رسمي لكامافينجا

قدم ريال مدريد عرضًا بقيمة 50 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو على شكل إضافات وحوافز، للتعاقد مع نجم رين المراهق “إدواردو كامافينجا” ، وفقًا لتقرير موقع Le10 Sport الفرنسي المتخصص

ويأتي ذلك بعد تقرير في “RMC” تم تأكيده من صحيفة “آس”، والذي ادعى أنه كان هناك تقدم في المحادثات بين الناديين حول نقل النجم البالغ من العمر 17 عامًا إلى السانتياجو بيرنابيو.

وإنهاء موسم الدوري الفرنسي مبكرًا يعني أن رين سيحصل على المركز الثالث، ويضمن تأهل دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي سيجلب أرباحًا مالية كبيرة وقد يعني أنهم لا يقررون بيع جوهرتهم الصاعدة.

وينوي رين الاحتفاظ بكامل نجومه، ولكنه يعترف بأن المراهق سيحب اللعب في لوس بلانكوس وتحت قيادة زين الدين زيدان، وهي فرصة قد لا تأتي في العمر مرتين، لذلك سيتركون له القرار النهائي.

كامافينجا هو نجم فرنسي من أصل أنجولي لفت الأنظار بأدائه في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وقد شارك في جميع مباريات فريقه الـ 25 مقدمًا مستوى لافت في وسط الميدان.

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وشارك المراهق في 36 مباراة مع رين، ويقال أنه أظهر صفات لاعب سيتحدث عنه العالم فيما بعد، حيث يعتبر خليطًا من الثنائي “نجولو كانتي” و”بول بوجبا”.

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أصبح كامافينجا أصغر لاعب محترف على الإطلاق يظهر في الدوري الفرنسي مع رين عندما ظهر لأول مرة في 14 ديسمبر 2018 في سن 16 وشهر واحد.

لقد كان جزءًا من أكاديمية رين منذ 11 عامًا، ويعتبر أحد ألمع المواهب في كرة القدم الفرنسية، على الرغم من أنه ولد في كابيندا في أنجولا، ولكنه يحمل الجنسية الكونجولية من خلال والديه، وعاش في فرنسا منذ عيد ميلاده الثاني ويقال أنه بصدد الحصول على الجنسية الفرنسية.

يذكر أن صحيفة بيلد ذكرت أن ريال مدريد قدم عرضاً رسميًا لضم نجم باير ليفركوزن “كاي هافيرتز”.