بعد عرض ريال مدريد لهافيرتز..هل يكون أغلى لاعب في تاريخ ألمانيا؟

قدم ريال مدريد عرضًا بقيمة 80 مليون يورو للتوقيع مع اللاعب الألماني البالغ من العمر 20 عامًا “كاي هافيرتز” هذا الصيف، وهو يعتبر مبلغًا قياسيًا على مستوى انتقالات اللاعبين الألمان عبر التاريخ.
تعرف على تفاصيل عرض الريال من هنا
وكان مهاجم باير ليفركوزن أحد اللاعبين البارزين في البوندسليجا منذ عودة الدوري إلى العمل في مايو، حيث يثبت قيمته من مباراة تلو أخرى، وبات يتهافت عليه عمالقة العالم.
من هو كاي هافيرتز؟ هو لاعب ألماني دولي، يعتبر محور اهتمام الأندية في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك بايرن ميونخ، نظرًا لقدرته الفائقة على اللعب في عدة مراكز، بداية من لاعب الوسط المتحرر، القادر على صناعة الأهداف والهجمات للمهاجمين.
وأوضح الشاب اليافع بنفسه أنه يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يحتل ليفركوزن حاليًا أحد أفضل أربعة أماكن في الدوري الألماني، ولكن مصيرهم يمكن أن يتغير.
وينتهي عقد هافيرتز في باير ليفركوزن في عام 2022 ويخطط النادي للانتظار حتى 2021 لمراقبة زيادة قيمة اللاعب في السوق، حيث توقف تطوره حاليًا بسبب الأزمة الأخيرة.
وبمناسبة هذا الغرض “الخرافي” من ريال مدريد، توجب علينا إبراز أهم وأغلى صفقات اللاعبين الألمان عبر التاريخ.
أغلى صفقات تضمنت لاعبين ألمان في سوف الانتقالات
- مسعود أوزيل | فيردير بريمن إلى ريال مدريد | 18 مليون يورو
- كيفن فولاند | هوفنهايم إلى باير ليفركوزن | 20 مليون يورو
- أندري شورله | باير ليفركوزن إلى تشيلسي | 22 مليون يورو
- ماريو جويتسه | بايرن ميونخ إلى بوروسيا دورتموند | 26 مليون يورو
- إلكاي جوندوجان | بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي | 27 مليون يورو
- أندريه شورله | فولفسبورج إلى بوروسيا دورتموند | 30 مليون يورو
- توني كروس | بايرن ميونخ إلى ريال مدريد | 30 مليون يورو
- مانويل نوير | شالكه إلى بايرن ميونيخ | 30 مليون يورو
- ماريو جوميز | شتوتجارت إلى بايرن ميونيخ | 30 مليون يورو
- أندريه شورله | تشيلسي إلى فولفسبورج | 32 مليون يورو
- جوليان داكسلر | شالكه إلى فولفسبورج | 34 مليون يورو
- ماريو جويتسه | بوروسيا دورتموند إلى بايرن ميونيخ | 37 مليون يورو
- ماتس هوملز | بوروسيا دورتموند إلى بايرن ميونيخ | 38 مليون يورو
- مسعود أوزيل | ريال مدريد لأرسنال 44 مليون يورو
- ليروي ساني | شالكه إلى مانشستر سيتي | 50 مليون يورو
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عرض ريال مدريد لهافيرتز..هل يكون أغلى لاعب في تاريخ ألمانيا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.