بعد عرض ريال مدريد لهافيرتز..هل يكون أغلى لاعب في تاريخ ألمانيا؟

قدم ريال مدريد عرضًا بقيمة 80 مليون يورو للتوقيع مع اللاعب الألماني البالغ من العمر 20 عامًا “كاي هافيرتز” هذا الصيف، وهو يعتبر مبلغًا قياسيًا على مستوى انتقالات اللاعبين الألمان عبر التاريخ.

تعرف على تفاصيل عرض الريال من هنا

وكان مهاجم باير ليفركوزن أحد اللاعبين البارزين في البوندسليجا منذ عودة الدوري إلى العمل في مايو، حيث يثبت قيمته من مباراة تلو أخرى، وبات يتهافت عليه عمالقة العالم.

من هو كاي هافيرتز؟ هو لاعب ألماني دولي، يعتبر محور اهتمام الأندية في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك بايرن ميونخ، نظرًا لقدرته الفائقة على اللعب في عدة مراكز، بداية من لاعب الوسط المتحرر، القادر على صناعة الأهداف والهجمات للمهاجمين.

Advertisements

وأوضح الشاب اليافع بنفسه أنه يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يحتل ليفركوزن حاليًا أحد أفضل أربعة أماكن في الدوري الألماني، ولكن مصيرهم يمكن أن يتغير.

وينتهي عقد هافيرتز في باير ليفركوزن في عام 2022 ويخطط النادي للانتظار حتى 2021 لمراقبة زيادة قيمة اللاعب في السوق، حيث توقف تطوره حاليًا بسبب الأزمة الأخيرة.

وبمناسبة هذا الغرض “الخرافي” من ريال مدريد، توجب علينا إبراز أهم وأغلى صفقات اللاعبين الألمان عبر التاريخ.

أغلى صفقات تضمنت لاعبين ألمان في سوف الانتقالات