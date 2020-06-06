رسميًا | مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي بعد الاستئناف من 17 يونيه حتى 2 يوليو

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي المواعيد الرسمية للمباريات القادمة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، بدءًا من المباراتين المؤجلتين من الجولة 28 بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، وبين مانشستر سيتي وآرسنال والمقرر لهما يوم 17 يونيه، حتى موعد مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي يوم 2 يوليو المقبل.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد وضعت مواعيد مبدئية عند اتخاذ قرار استئناف البريميرليج نهاية شهر مايو الماضي، إلا أنها قامت بتغيير بعضها اليوم الجمعة، ومن بينها مباراة القمة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام على ملعب وايت هارت لين الجديد، بالإضافة إلى تغيير موعد مباراة ليفربول أمام إيفرتون والأخيرة كان مقررًا لها ظهر يوم السبت 20 يونيه، لكن تبدل موعدها إلى مساء يوم 21 يونيه.

والتالي جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي التي اعتمدتها رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة 5 يونيه بشكل رسمي.

الاربعاء 17 يونيه

أستون فيلا وشيفيلد يونايتد ، الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر (مؤجلة من الجولة 28)

بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر مانشستر سيتي – آرسنال ، الساعة 19:15 بتوقيت جرينيتش، 21:15 بتوقيت مصر (مؤجلة من الجولة 28)

الجمعة 19 يونيه

نوريتش سيتي وساوثامبتون ، الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر .

بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد ، الساعة 19:15 بتوقيت جرينيتش، 21:15 بتوقيت مصر .

السبت 20 يونيه

واتفورد وليستر سيتي ، الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 13:30 بتوقيت مصر .

صباحًا بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر برايتون وآرسنال ، الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر .

بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر وست هام وولفرهامبتون ، الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر .

بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر بورنموث وكريستال بالاس، الساعة 18:45 بتوقيت جرينيتش، 20:45 بتوقيت مصر .

الأحد 21 يونيه

نيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد، الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر .

بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر أستون فيلا وتشيلسي، الساعة 15:15 بتوقيت جرينيتش، 17:15 بتوقيت مصر .

بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر إيفرتون وليفربول، الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر .

الاثنين 22 يونيه

مانشستر سيتي وبيرنلي ، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر .

الثلاثاء 23 يونيه

ليستر سيتي وبرايتون ، الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر.

بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر. توتنهام ووست هام، الساعة 19:15 بتوقيت جرينيتش، 21:15 بتوقيت مصر .

الاربعاء 24 يونيه

مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد ، الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر.

بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر. نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا ، الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر.

بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر. نوريتش سيتي وإيفرتون، الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر.

بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر. ليفربول وكريستال بالاس، الساعة 19:15 بتوقيت جرينيتش، 21:15 بتوقيت مصر.

الخميس 25 يونيه

بيرنلي وواتفورد ، الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر

بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر ساوثامبتون وآرسنال، الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر

بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر تشيلسي ومانشستر سيتي، الساعة 19:15 بتوقيت جرينيتش، 21:15 بتوقيت مصر

السبت 27 يونيه

أستون فيلا وولفرهامبتون، الساعة 11:30 بتوقيت جرينيتش، 13:30 بتوقيت مصر

الأحد 28 يونيه

واتفورد وساوثامبتون ، الساعة 15:30 بتوقيت جرينيتش، 17:30 بتوقيت مصر

الاثنين 29 يونيه

كريستال بالاس وبيرنلي ، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر

الثلاثاء 30 يونيه

برايتون ومانشستر يونايتد ، الساعة 19:15 بتوقيت جرينيتش، 21:15 بتوقيت مصر .

الاربعاء 1 يوليو

آرسنال ونوريتش سيتي ، الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر.

بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر. بورنموث ونيوكاسل يونايتد، الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر.

بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر. إيفرتون وليستر سيتي، الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر.

بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر. وست هام وتشيلسي، الساعة 19:15 بتوقيت جرينيتش، 21:15 بتوقيت مصر.

الخميس 2 يوليو