كريستيانو رونالدو يدخل التاريخ كأول من ربح مليار دولار من كرة القدم

وبعد هذا المبلغ، أصبح مجموع ما ربحه بطل يورو 2016 من كرة القدم، أكثر من مليار دولار، ليصبح بذلك أول من تجاوز هذا الحاجز، كما كان أول من تجاوز العديد من الأرقام القياسية في عالم اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم.
المهاجم البالغ من العمر 35 عامًا هو الرياضي الثالث الذي وصل إلى هذا المبلغ، بينما كان لا يزال داخل الملعب، بعد نجم الجولف “تايجر وودز” ، الذي فعل ذلك في عام 2009 على خلفية صفقة الرعاية طويلة الأمد مع شركة “نايكي”، بجانب الملاكم “فلويد مايويذر” الذي حصد نفس الرقم في عام 2017.
أما باقي مكاسب صاحب الخمس كرات ذهبية فحصل عليه من وراء الإعلانات وعقود الرعاية، من مؤسسات عالمية كبرى رياضية وغير رياضية، حيث يعتبر أغلى العلامات التجارية بين لاعبي كرة القدم فيما يخص العقود الإعلانية والدعائية.
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