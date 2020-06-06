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كريستيانو رونالدو يدخل التاريخ كأول من ربح مليار دولار من كرة القدم

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مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

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تحول الأسطورة البرتغالية “” إلى كونه أول لاعب عبر تاريخ كرة القدم، يربح من مسيرته في الملاعب، مكاسب تجاوزت المليار دولار.
وربح الدون مبلغ 105 مليون دولار خالي من الضرائب، خلال أرباح العام الماضي، وجاء في المركز الرابع ضمن إحصائية مجلة “فوربس” لمكاسب المشاهير سنويًا، وهو مركز أعلى من منافسه الأول في كرة القدم “ليونيل ”، الذي حل خامسًا.

وبعد هذا المبلغ، أصبح مجموع ما ربحه بطل يورو 2016 من كرة القدم، أكثر من مليار دولار، ليصبح بذلك أول من تجاوز هذا الحاجز، كما كان أول من تجاوز العديد من الأرقام القياسية في عالم اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم.

المهاجم البالغ من العمر 35 عامًا هو الرياضي الثالث الذي وصل إلى هذا المبلغ، بينما كان لا يزال داخل الملعب، بعد نجم الجولف “تايجر وودز” ، الذي فعل ذلك في عام 2009 على خلفية صفقة الرعاية طويلة الأمد مع شركة “نايكي”، بجانب الملاكم “فلويد مايويذر” الذي حصد نفس الرقم في عام 2017.

وجاء تفصيل ما جناه رونالدو، بتحصيل مبلغ قيمته 650 مليون دولار من راتبه رفقة الفرق المختلفة الذي لعب لها خلال أعوامه الـ 17 كمحترف، ومن المتوقع أن يصل إلى 765 مليون دولار في راتبه بعقده الحالي مع يوفنتوس، الذي ينتهي في يونيو 2022، أما ميسي فجنى من عقوده مع حتى الآن 605 مليون دولار.

أما باقي مكاسب صاحب الخمس كرات ذهبية فحصل عليه من وراء الإعلانات وعقود الرعاية، من مؤسسات عالمية كبرى رياضية وغير رياضية، حيث يعتبر أغلى العلامات التجارية بين لاعبي كرة القدم فيما يخص العقود الإعلانية والدعائية.

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