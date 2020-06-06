إعلان مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي يخدم ليفربول



كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن الحزمة الأولى من مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي التي ستُستأنف في 17 يونيو/حزيران الحالي، بعد توقفها نحو ثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس "كورونا المستجد".



وقالت الرابطة في بيان رسمي: "تم اعتماد جدول مباريات الجولات الثلاث الأولى من الدوري الذي سُيستأنف، بشرط توافر كل متطلبات السلامة، إذ سيتم خوض كل المباريات خلف أبواب مغلقة".



المواعيد الجديدة صبّت في مصلحة ليفربول، متصدر جدول الترتيب برصيد بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني بطل الموسمين الماضيين، وكان على بُعد فوزين فقط من الظفر باللقب قبل أن يفرض تفشي فيروس كورونا المستجد توقُّف المنافسات في منتصف مارس/آذار الماضي.



وبموجب تلك المواعيد سيضمن ليفربول التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ أكثر من 30 عاماً، بعد مواجهته الخاصة مع جاره وغريمه إيفرتون في ديربي "الميرسيسايد"، أو على ملعبه التاريخي "أنفيلد رود"، أي إن التتويج سيتم في مدينة ليفربول.



سيواجه فريق المدرب الألماني، يورغن كلوب، أولاً إيفرتون في 21 يونيو/حزيران، على ملعب "غوديسون بارك"، وفي حال فوزه وخسارة مانشستر سيتي أمام آرسنال سيضمن التتويج باللقب لأول مرة منذ عام 1990.



لكن إن تمكَّن السيتي من الفوز على آرسنال فسيتأجل تتويج ليفربول إلى الجولة التالية (بعد ثلاثة أيام) التي يواجه فيها كريستال بالاس على ملعب "أنفيلد" الخاص بليفربول، وسيُعلن تتويجه رسمياً في حال تحقيقه الفوز، بغض النظر عن نتيجة مباراة مانشستر سيتي الثانية.



وستقام المباريات الـ92 المتبقية من الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي خلف أبواب موصدة، إلا أن هناك مخاوف من تجمعات للمناصرين خارج الملاعب في حال إقامة المباريات بمدينة ليفربول.



وسيُفتتح الدوري بعد اسئتنافه بمباراة أستون فيلا وضيفه شيفيلد يونايتد، على أن تليها مواجهة آرسنال مع مضيفه سيتي في 17 يونيو/حزيران، في مباراتين مؤجلتين من المرحلة 28.



وستقام مبارياتٌ مرحَّلة بأكملها للمرة الأولى بعد الاستئناف، على مدى أربعة أيام بين 19 و22 يونيو/حزيران، حيث سيحل مانشستر يونايتد ضيفاً على توتنهام في اليوم الأول.



وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت في وقت سابق، أن الأندية ستتمكن من استخدام خمسة تبديلات في كل مباراة بدلاً من ثلاثة عند استئناف الموسم يوم 17 يونيو/حزيران الجاري.



وتتبقى 92 مباراة على نهاية الموسم، وستخوض معظم الأندية تسع مباريات في غضون ستة أسابيع.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، مقابل 57 نقطة لمانشستر سيتي، وقد ضمن الفريق نظرياً التتويج باللقب؛ نظراً إلى الفارق الكبير من النقاط بينه وبين حامل اللقب.