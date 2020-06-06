رياضة | بعد انتقال تيمو فيرنر لتشيلسي.. ليفربول يتلقى صفعة أخرى من بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد انتقال تيمو فيرنر لتشيلسي.. ليفربول يتلقى صفعة أخرى من بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي نادي ليفربول الإنجليزي والمدرب الألماني يورجن كلوب صفعة قوية من نظيره نادي تشيلسي بعد أن اقترب الأخير من حسم صفقة ضم اللاعب الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي اللندني.

وكان تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني ضمن أولويات المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم الريدز بالموسم الجديد لكن رفضت الإدارة دفع الشرط الجزائي للاعب البالغ 60 مليون جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة ‏الإندبندنت البريطانية أن نادي ليفربول والمدرب الألماني يورجن كلوب سيتلقى صفعة أخرى هذا الشهر بخسارته كاي هافيرتز لصالح نادي بايرن ميونخ الألماني حيث يعتبر نجم ليفركوزن في طريقه للفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد عبر عن إعجابه الشديد بموهبة كاي هافيرتز لاعب نادي ليفركوزن الألماني و استفسر عن إمكانية ضمه خلال الصيف المقبل.