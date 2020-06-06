رياضة | نجم الريال يكشف تفاصيل جديدة في مشادة رونالدو ومورينيو

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الريال يكشف تفاصيل جديدة في مشادة رونالدو ومورينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، عن كواليس مشادة حدثت بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الملكي السابق ويوفنتوس الحالي، مع مدربه السابق جوزيه مورينيو وذلك خلال قيادة الأخير لفريق الريال عام 2013.

وأكد "مودريتش" أن المشادة بين مورينيو وكريستيانو رونالدو كانت خلال مباراة في كأس ملك إسبانيا، حيث شعر المدرب بتراخي في أداء النجم البرتغالي، بعد تقدم الفريق الملكي بهدفين في اللقاء، مما دفعه لتعنيفه في الملعب وحدثت مشادة قوية بينهما.

وأضاف "مودريتش" في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: " عندما عدت لغرفة خلع الملابس فوجئت برونالدو حزينا للغاية وكان على وشك البكاء، خاصة وأن مورينيو قام بتعنيفه بشدة واستمرت المشادة بينهما وقت طويل بالملعب، وقال لي لا يزال ينتقدني رغم أنني أبذل قصاري جهدي بالملعب".

وأكد النجم الكرواتي أن المشادة بين رونالدو ومورينيو لم تنتهي عند المستطيل الأخضر، بل دخل الأخير غرفة خلع الملابس وعاود انتقاد النجم البرتغالي وتعنيفه، مما أشعل الأمور بينهما مجددًا وكاد الأمر يتطور لمعركة بينهما لولا تدخل بعض اللاعبين وإنهاء الأزمة.