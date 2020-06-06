رياضة | مختار: إعلان بطل الدوري معناه هبوط ثلاث أندية

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مختار: إعلان بطل الدوري معناه هبوط ثلاث أندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، إن مستقبل الموسم الكروي في مصر لا يزال غامضًا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"أتمنى عودة النشاط الرياضي في أقرب وقت".

وتابع :"ما يعيشه العالم حاليا بسبب كورونا أمر خيالي ولم يكن متوقع".

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وزاد :"الكل في شوق لعودة كرة القدم، ونقص الجاهزية في حال عودة النشاط على جميع الأندية".

وأشار :"الأهلي سيكون أكبر المتضررين لو ألغي الدوري دون إعلانه بطلا للمسابقة".

وأوضح :"إعلان بطل للدوري يستوجب هبوط 3 أندية".

وحول إمكانية رحيل ثنائي الفريق قال :"ما يتردد عن انتقال محمود البدري وعامر عامر لأندية أخرى مجرد كلام"