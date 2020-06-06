رياضة | بشرى سارة لجماهير برشلونة بشأن ميسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لجماهير برشلونة بشأن ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الأرجنيتني ليونيل ميسي نجم وقائد نادي برشلونة، سيكون جاهزًا لمواجهة ريال مايوركا والتي ستجمع الفريقين يوم الثالث عشر من يونيو المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان "البرغوث" غاب لليوم الثاني عن التدريب الجماعي للبرسا بسبب معاناته من "شد عضلي" في الفخذ الأيمن، لكنه لن يحرمه من اللعب أمام مايوركا، وفقا لما أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو وكان "البرغوث" غاب لليوم الثاني عن التدريب الجماعي للبرسا بسبب معاناته من "شد عضلي" في الفخذ الأيمن، لكنه لن يحرمه من اللعب أمام مايوركا، وفقا لما أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الرياضية الكاتالونية.

وكان برشلونة أكد في بيان أن ميسي "أجرى تدريبات خاصة لتجنب أي مخاطرة في ظل تبقي ثمانية أيام على أول لقاء للفريق في الليغا" التي من المقرر أن يتم استئنافها في 11 من الشهر الجاري، مبرزاً أنه "من المنتظر أن يعود للتدريبات الجماعية في الأيام المقبلة". Advertisements

من جانبها أكدت صحيفة سبورت أن النادي بطل إسبانيا يخطط للبدء في التفاوض على تجديد عقد هدافه التاريخي وأسطورته الحية والمتوج في عام 2019 بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم للمرة السادسة في مشواره في رقم قياسي.

وذكرت الصحيفة الكاتالونية أن رئيس النادي، جوسيب بارتوميو، يخطط للبدء في التفاوض مع ميسي الأسبوع المقبل، حيث سينتهي العقد الحالي للنجم الأرجنتيني الذي سيكمل هذا الشهر عامه الـ33 مع الفريق في يونيو(حزيران) 2021.