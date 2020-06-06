رياضة | العشري: لن نفرط في القوام الأساسي للمصري.. وموكورو لم يقدم الإضافة الكبيرة لنا

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر العشري: لن نفرط في القوام الأساسي للمصري.. وموكورو لم يقدم الإضافة الكبيرة لنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إنه لم يوافق على رحيل أحد من اللاعبين الأساسيين في الفريق إلا في حال توافر البديل.

وأضاف العشري في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أوم تايم سبوت :"إيقاف القيد دوليا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لنا في المصري لأننا ممنوعين من القيد ولكني أرى بأن مجلس الإدارة يسعى بكل قوة لحل المشكلة".

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وأشار :"موكورو لم يمثل أي إضافة قوية للمصري رغم المشكلة الكبيرة التي تسبب فيها".

وزاد :"النادي تلقى أكثر بعرض لكريم العراقي ومحمود وادي ولكن، لن ينتقل أحد من العناصر الأساسية في الصيف المقبل، والقوام الأساسي لا يمكن المساس منه إلا حال توافر البديل الجيد".

وواصل :"المصري لن يفرط في القوام الأساسي له، وأتمنى النجاح مع الفريق في أول ولاية لي مع فريق جماهيري".