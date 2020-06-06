رياضة | بسبب كثرة العروض.. بن شرقي يدرس الرحيل عن صفوف الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب كثرة العروض.. بن شرقي يدرس الرحيل عن صفوف الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس المغربي أشرف بن شرقي نجم افلريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "المساء" المغربية أن بن شرقي يفكر في الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الصيف النقبل بسبب رغبته في الاحتراف خارج القارة الإفريقية.

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وكشفت الصحيفة أن بن شرقي يملك 5 عروض أوروبية للتعاقد معه في الصيف القادم من نادي طرابزون سبور وغازي عنتاب التركيان ونادي أولمبياكوس اليوناني ونادي مونييليه الفرنسي ونادي ستنادرد ليج البلجيكي.

وأشارت الصحيفة أن هذه العروض أنهالت على بن شرقي في الفترة الماضية بسبب تألقه الواضح مع نادي الزمالك في هذا الموسم ومساهتمه في حصد البطولات مع النادي الأبيض.

وذكرت أن مسئولو نادي الزمالك أكدوا منذ فترة على رفضهم التام لفكرة بيع أشرف بن شرقي في الصيف القادم بسبب حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.