رياضة | فرايبورج ينتزع فوزا صعبا من أنياب مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرايبورج ينتزع فوزا صعبا من أنياب مونشنجلادباخ بالدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهل نادي فرايبورج مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الألماني بعد أن حقق الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

وواصل نيلز بيترسن ممارسة هوايته في هز الشباك وقاد فريقه فرايبورج للفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 1 / صفر في افتتاح المرحلة الـ30 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) لينعش آمال الفريق في التأهل لمسابقة الدوري الأوروبي.

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ورفع فرايبورج رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن علما بأنه الفوز الأول للفريق في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وتجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 56 نقطة في المركز الرابع حيث دفع الفريق ثمن طرد لاعبه الحسن بليا في الدقيقة 68 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل بيترسن الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 58 بعد نزوله بدقيقة واحدة.