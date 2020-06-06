رياضة | من سيحمل شارة القيادة في الأهلي بعد رحيل عاشور؟

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر من سيحمل شارة القيادة في الأهلي بعد رحيل عاشور؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد بصفة رسمية رحيل كل من شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن النادي الأهلي، في وقت سابق عن رحيل الثلاثي وخروجهم من القلعة الحمراء، عقب التوصل لاتفاق معهم على عدم تجديد عقودهم والاكتفاء بما قدموه على مدار السنوات الماضية.

ومن المقرر أن يرتدي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، شارة قيادة المارد الأحمر، كونه يأتي خلف فتحي مباشرة، من حيث عدد المشاركات، وظهر بصفوف الفريق الأول عام 2008.

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ويأتي خلف محمد الشناوي على الترتيب زميله أيمن أشرف الذي شارك لأول مرة مع الفريق الأحمر في فبراير 2010، ثم سعد سمير الذي شارك في مايو، يليه رامي ربيعة الذي شارك الأول في ديسمبر من العام ذاته، ومن بعدهم يأتي وليد سليمان.

من ناحية أخرى اعتمد مجلس إدارة النادى الأهلى ما جاء فى مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها بالاستثناءات للاعب حسام عاشور، بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب.

وكشف النادي، أن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى هى التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطوة مهرجان الاعتزال عدة ساعات فقط.