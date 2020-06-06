رياضة | قرار جديد من كارتيرون بشأن صفقة الزمالك الجديدة

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من كارتيرون بشأن صفقة الزمالك الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قرارًا مفاجئًا بشأن تعاقد النادي الأبيض مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وعرض مسئولو الزمالك على كارتيرون بعض الأسماء للتعاقد مع أحداها في ميركاتو الصيف لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق بالموسم المقبل.

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ورفض باتريس كارتيرون نهائيا فكرة تعاقد الزمالك مع ظهير أيسر في الصيف القادم مكتفيًا بتواجد محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة في هذا المركز.

وأكد كارتيرون إلى مسئولو نادي الزمالك أنه يكتفي باللاعبين المتواجدين حاليا في مركز الظهير الأيسر ولن يحتاج إلى لاعبين آخرين في الموسم القادم.

ويمتلك الفريق الأبيض حاليا في مركز الظهير الأيسر كل من محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة بالاضافة إلى اقتراب عودة أحمد أبو الفتوح المعار إلى سموحة في نهاية الموسم الجاري.