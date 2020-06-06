رياضة | أزارو يرفض العودة للأهلي ويحدد وجهته القادمة

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزارو يرفض العودة للأهلي ويحدد وجهته القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي فكرة العودة إلى الأحمر مرة أخرى في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته.

وكان النادي الأهلي قد استقر هو الأخر على بيع أزارو في الصيف القادم وذلك بناءا على طلب من السوسيري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الموسم القادم.

وأكدت تقارير صحفية أن أحد أندية الدوري القطري تقدمت بعرض فى الساعات القليلة الماضية للتعاقد مع أزارو في الصيف واللاعب يفكر في الموافقة على هذا العرض.

وأظهرت العديد من الأندية رغبتها في الحصول على خدمات وليد أزارو في الصيف القادم أبرزها نادي الوصل الإماراتي ونادي الشباب السعودي.