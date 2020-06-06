شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار القانوني للأهلي يستقيل من منصبه: سأرد على شخص «بذيء يخوض في الأعراض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي باعتذار للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي عن الاستمرار في مهمته القانونية خلال هذه الفترة.

وقال عثمان، في اعتذاره، إنه تشرف بالعمل في كيان الأهلي العظيم تقديرًا لقيمته ومسئوليه، وإنه تعاون بكل الحب مع منظومة الأهلي المحترمة والمحترفة وأنجز الملفات التي تم تكليفه بها، وإنه لم يكن ينوي تقديم هذا الاعتذار لولا ظهور أحد الأشخاص على الساحة والمعروف ببذائاته وتجاوزاته وخوضه في الأعراض دون حسيب أو رقيب، وأن هذا الشخص تجاوز في حقه «أي محمد عثمان».

وقرر «عثمان» الاعتذار عن مهمته خلال هذه الفترة «احترامًا لنهج النادي الأهلي الذي يترفع دائمًا عن الرد على مثل هذا الشخص ورفع الحرج عن النادي ومسئوليه، وحتى يتمكن من الرد على هذا المتجاوز وكشف أكاذيبه واتهاماته الباطلة أمام الرأي العام».

ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى المستشار القانوني للنادي على جهوده الكبيرة والتزامه الدائم بقيم وتقاليد الأهلي طوال الفترة الماضية.