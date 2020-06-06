شكرا لقرائتكم محمد الننى فى أزمة كبيرة بسبب أرسنال .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه النجم المصرى محمد الننى، لاعب وسط فريق بشكتاش التركى، والمعار من صفوف فريق أرسنال الإنجليزي، أزمة كبيرة، بعد رفض الأخير دفع مستحقات اللاعب المتأخرة لدى النادى التركى، قيمة رواتب 3 أشهر، حال إنهائه عقد الاعارة، والعودة إلى صفوف الجانرز.

ذكر موقع "فوتو سبور" التركى، أن أرسنال، أخبر محمد الننى، أنه لن يقوم بدفع قيمة الرواتب المتأخرة له مع بشكتاش، فى حال إنهاء عقد الأعارة الحالى، وعودة لصفوف فريق الجانرز.

أضافت التقرير التركى، أن النجم المصرى، لم يحسم موقفه بشأن استكمال الموسم الحالى مع بشكتاش، مع تبقى 8 مباريات فى الدوري التركى، خاصة وأن النادى هدده بعدم دفع راتبه حال قيامه بفسخ العقد.

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وأشار التقرير، إلى أنه على الرغم من الخلاف بين الننى، وإدارة بشكتاش، إلا أن الأخير يسعى لتمديد عقد إعارة لاعب الوسط المصرى، لمدة عام أخر.

وكان الحارس الالمانى، لوريس كاريوس، المعار لفريق بشكتاش، من ليفربول الإنجليزي، قد فسخ عقده مع النادى التركى، بسبب أيضا عدم حصوله على راتبه بشكل منتظم.

يذكر أن محمد الننى انضم لصفوف بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بعد معاناته من عدم المشاركة فى المباريات مع فريق أرسنال.

ويحتل بشكتاش المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى التركى خلال الموسم الحالى، برصيد 44 نقطة، بينما يتصدر فريق طرابزون سبور، برصيد 53 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن باشاك شهير، الذى يتساوى معه فى عدد النقاط، بعد مرور 26 جولة.