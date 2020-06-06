شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: نرغب في ضم ثنائى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن رأيه في عودة النشاط الرياضى قائلا:" رأيي لا يعتمد على مصالح خاصة فنحن في المركز الخامس ويفصلنا عن الرابع نقطة واحدة، ومن مصلحتنا عودة الدوري لكن هناك موقف صعب، لكني أرى أن استكمال الدوري له أضرار جسيمة على الوقت الحاضر وعلى الموسم المقبل أيضًا."

أكد المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 مع الإعلامى أحمد شوبير بأن أحمد رفعت ورزاق سيسيه يرغبان في البقاء مع الفريق، موضحًا أن القرار النهائي في يد الزمالك.

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أضاف : "على المستوى الفني نحن نرحب بالطبع باستمرار أحمد رفعت ورزاق سيسيه، ومن جانب الثنائي أيضًا لديهما الرغبة في الاستمرار مع الفريق."

وتابع: "لكن الأمر في النهاية بيد الزمالك وإن كان يتجه لبيع أو إعارة رفعت وسيسيه فسوف نتفاوض ونتخذ القرار إن كانت المطالب المادية في استطاعتنا."

أما عن مفاوضات تجديد عقده مع النادي، فقد قال: "ننتظر جلسة ستجمعني مع رئيس نادي الاتحاد وهناك رضا من جانب الطرفين لكن بعض التفصيل يمكن أن تنهي الأمر