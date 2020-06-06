شكرا لقرائتكم مختار مختار: الأهلى أكثر المتضررين حال إلغاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي إن النادى الأهلى سيكون أكثر المتضررين حال إلغاء الدوري المصري بسبب فيروس كورونا المستجد. أضاف مختار خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير:" الأهلي هو أكبر المتضررين إذا تم إلغاء البطولة كونه المتصدر بفارق كبير والأقرب للفوز باللقب". Advertisements تابع المدير الفتى لفريق الإنتاج الحربي :" تمنى إستكمال الدوري الحالي بعد تحسن الظروف ولا يوجد مشكلة إذا تم ضغط المباريات ". وواصل مختار:"فرض أي برامج تدريبية على اللاعبين في ظل الظروف الصعبة الحالية وعدم وجود رؤية أمر مستحيل".

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