شكرا لقرائتكم على عهدة قناة الزمالك..كارتيرون لم يحسم رحيل أوناجم وكاسونجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال يحيى في تصريحات خلال ظهوره عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"كارتيرون لم يحدد الأسماء التي سترحل عن الفريق، الفرنسي فقط تحدث مع الإدارة عن ملف تجديد عقده".
وتابع :"تردد أن الثنائي محمد أوناجم وكاسونجو كابونجو سيرحلان عن الفريق، لكن لا أساس من الصحة عن رحيل أي لاعب، بالإضافة إلى أن كارتيرون تمسك بخدمات محمد بعد الغني، واستمراره مع الفريق".
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