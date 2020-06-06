شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، فيفا ينهى صراع "النائب" قبل انتخابات اتحاد الكرة

فيفا ينهى صراع "النائب" قبل انتخابات اتحاد الكرة

أنهى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصراع على منصب نائب الرئيس فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بعدما أرسل الفيفا اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة والتى تضمنت اختيار نائب الرئيس من بين أعضاء المجلس فى أول اجتماع وليس بالانتخاب مثل مقعد الرئيس وكذلك مقعد المرأة.

مصدر بالأهلي : رمضان صبحي أبلغنا برغبته في البقاء الموسم المقبل

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أخر تفاصيل مفاوضات ناديه للإبقاء على رمضان صبحي نجم هجوم الفريق في الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته للفريق ومن ثم عودته مرة أخري لنادي الأصلي هيدرسيفيلد الأنجليزي، وقال المصدر لليوم السابع :" رمضان صبحي ابلغنا برغبته في البقاء مع الأهلي خاصة وأن العروض الأوربية التي تلقاها لم تصل لمرحلة الجدية، اللاعب يرفض الانتقال للخليج أو لدوري أوروبي مستواه ضعيف".