شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جلال إبراهيم: نحتفظ بالسرية فى ملف نادى القرن.. والاستاد الجديد سيكون مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادى الزمالك، أعضاء وجماهير القلعة البيضاء على الدكتور أشرف زكى أمين صندوق النادى الذى أجرى عملية جراحية لوضع دعامتين فى القلب، وقال أنه تواصل مع الفنانة ماجدة زكى وإطمئن على صحة شقيقها أشرف زكى وأنه بدأ فى التعافى من الوعكة الصحية التى أصابته خلال الساعات الأخيرة.

قال نائب رئيس نادى الزمالك فى تصريحات لبرنامج "زملكاوى" على قناة نادى الزمالك، إن لجنة ملف نادى القرن عقدت أول اجتماعاتها بحضور هانى زادة وعلاء مقلد وأحمد مرتضى منصور أعضاء المجلس ومحمد بيومى الخبير الرياضى والاعلامى طارق رضوان، وتم مناقشة الملف ، ونحتفظ بسرية الاجراءات والركائز القانونية التى سنعتمد عليها فى المطالبة بحق نادى الزمالك فى ملف نادى القرن، والتى سيتم عرضها على مجلس ادارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قبل تصعيد الملف رسميا للمحكمة الرياضية الدولية.

فى السياق ذاته، قال أحمد جلال ابراهيم أنه تم الاجتماع بالشركة التى ستنفذ استاد نادى الزمالك الجديد وفرع النادى فى مدينة 6 أكتوبر، وتم تقديم تصور لها حول رغبات وطموحات مجلس الزمالك والأعضاء لتنفيذها على أرض الواقع، ونعد بوجود مفاجآت كبيرة لأعضاء الزمالك فى الاستاد الجديد وفرع أكتوبر وسيتم اعلانه فور اعتماده من قبل مجلس ادارة نادى الزمالك.