الزمالك: ملف نادي القرن مثل الطالب الذي ظُلم في تصحيح ورقة الاجابة

جدة - عمرو شويل وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" نطالب بحقوقنا من خلال الطرق القانونية المشروعة وجلسة الامس بدأنا من خلال فتح الملف وجمع المستندات الخاصة بالشكوى".

وعقدت اللجنة المكلفة بملف نادى القرن بنادى الزمالك، اجتماعا، أمس، الخميس، من أجل تحضير كافة المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادى فى اللقب، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطوات التصعيد، على أن تكون الخطوة الأولى اللجوء للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ثم المحكمة الرياضية الدولية وعدم اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشكل مباشر، فى القضية التى يتحرك فيها الزمالك من أجل استرداد لقب نادى القرن من الأهلى.

وأكد مصدر بمجلس القلعة البيضاء أن الاجتماع الذى ترأسه أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك فى هذه الجلسة، وحضره كل من هانى زادة وعلاء مقلد وأحمد مرتضى ثلاثى مجلس إدارة القلعة البيضاء، و محمد بيومى خبير لوائح كرة القدم، شهد استعرض بعض الملفات التى تملكها اللجنة إلى جانب الاستعانة بإثبات بعض وقائع الفساد فى عهد عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم السابق، بحيث تكون سلاح فى القضية للتأكيد على حق الزمالك فى لقب نادى القرن.