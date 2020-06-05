شكرا لقرائتكم حازم إمام: حسن شحاتة أفضل من الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال حازم إمام نجم الزمالك الأسبق، أن حسن شحاتة، نجم القلعة البيضاء الأسبق، كان مثل أعلى للاعبي الزمالك في جيله.
أضاف الثعلب الصغير في تصريحات "لقناة أون تايم سبورتس 1 " :"حسن شحاتة، كان هو مثلي الاعلي وانا ناشئ ومثل أعلى لأي زملكاوي".
تابع إمام :"دائما كانت هناك خناقة بين الأهلوية والزملكاوية على من الأفضل الخطيب أم حسن شحاتة، وكنت ارى أن المعلم هو الأفضل".
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