شكرا لقرائتكم كين: مشاركتنا في بطولة واحدة تسهل تأهلنا للـ"الأبطال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب هاري كين مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم عن أمله في استفادة فريقه من المنافسة ببطولة واحدة فقط هي الدوري الإنجليزي، حينما تستأنف المسابقة نشاطها بعد التوقف الحالي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتتبقى لتوتنهام تسع مباريات في الدوري الإنجليزي يمكنه استغلالها لتأمين مقعد للفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وربما يكفيه تحقيق المركز الخامس للعب في المسابقة حال تم رفض الاستئناف الذي تقدم به مانشستر سيتي ضد عقوبة حرمانه من المشاركة بالبطولة القارية.

وقال كين في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: من وجهة نظرنا ، لا نشارك في أي بطولة أخرى حاليا. لهذا ، لدينا تسع مباريات سنسعى من خلالها لجمع أكبر عدد من النقاط للحصول على أحد المراكز نالمؤهلة لدوري الأبطال. على الأقل سيكون كل تركيزنا منصبا على بطولة واحدة".

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وسيكون مهاجم توتنهام جاهزا للعودة إلى صفوف الفريق بعد ستة شهور من الغياب بسبب إصابة قوية في أربطة الركبة.

وأضاف كين: ينتابني شعور وكأننا في فترة ما قبل بداية الموسم. كان الأمر جيدا حتى الآن، عملت على التدريبات الفردية لفترة وحينما قاربت على العودة والتدريب مع الفريق ، أصبح علينا البقاء في المنزل، كان ذلك فرصة بالنسبة لي لأكون لائقا، مرت ستة أشهر منذ أن شاركت في مباراة ، لم يحدث ذلك لي منذ أن كنت في الخامسة من عمري".

وأصبحت بطولة الدوري هي الوحيدة التي لا يزال النادي اللندني ينشط بها بعد خروجه من بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة، وتوديعه لمنافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بالخسارة أمام لايبزج الألماني صفر - 4 في مجموع المباراتين.

ويستضيف توتنهام، صاحب المركز الثامن برصيد 41 نقطة ، فريق مانشستر يونايتد يوم 19 يونيو الجاري، في أول مبارياته بعد استئناف بطولة الدوري الإنجليزي التي توقفت منذ مارس الماضي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.