أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 5 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 5 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يؤجل استدعاء ساسى وبن شرقى لحين حسم مصير الدورى

الزمالك يؤجل استدعاء ساسى وبن شرقى لحين حسم مصير الدورى

قرر مسئولو الزمالك، تأجيل أية أمور تخص استدعاء الثلاثى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم، لاعبى الفريق المتواجدين فى بلادهم، لحين حسم مصير بطولة الدورى الممتاز، حيث يفضل مسئولو النادى الأبيض انتظار حسم مصير الموسم الكروى فى مصر قبل التحرك فى أي أمر يخص الثلاثى خاصة بعد انضمام ساسى إلى معسكر منتخب بلاده المقرر إقامته خلال الشهر الجارى.

الزمالك يرد على شكوى أشيمبونج بفيديو ومستند حصوله على مستحقاته كشف مسؤولو نادى الزمالك عن صحة موقف النادى فيما يخص شكوى الغانى بنجامين أشيمبونج، لاعب الفريق السابق، والذى لجأ للمحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بمبلغ مليون و200 ألف دولار من الفريق الأبيض، وذلك بعدما حكم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعدم أحقيته فى المبلغ فى وقت سابق، وأكد مصدر مطلع بمجلس إدارة القلعة البيضاء أن النادى يمتلك فيديو مسجل للاعب يؤكد حصوله على كافة مستحقاته المالية لدى الزمالك وهو ما يؤكد صحة موقف النادى. لجنة ملف القرن بالزمالك تعرض تقرير أول اجتماع على مرتضى منصور عرضت اللجنة المكلفة بملف نادى القرن فى الزمالك تقرير أول اجتماع على مرتضى منصور، رئيس النادى، بعدما عقدت اللجنة اجتماعا شهد المناقشة حول تحضير عدد من المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادى فى اللقب الأفريقى، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطوات التصعيد، على أن تكون الخطوة الأولى اللجوء للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ثم المحكمة الرياضية الدولية وعدم اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشكل مباشر فى القضية التى يتحرك فيها الزمالك من أجل استرداد لقب نادى القرن من الأهلى. Advertisements مجلس الزمالك يدعم أشرف زكى بـ"اتصالات" بعد تعرضه لوعكة صحية أكد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، على قيام مرتضى منصور رئيس النادي وأعضاء المجلس بالاطمئنان على الحالة الصحية لأشرف زكي أمين الصندوق بقلعة ميت عقبة ونقيب المهن التمثيلية بعد قيامه بإجراء عملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية ، عبر مجموعة من اتصالات من أجل الاطمئنان على حالته الصحية بعد إجراء الجراحة وخضع زكي لجراحة عقب تعرضه لوعكة صحية حيث يخضع لفترة علاج سريعة.

كورونا تسهل مفاوضات الأهلي والزمالك مع الذئب الفرنسي والثعلب السويسري

تسببت الأوضاع الحالية التي تعيشها كرة القدم المصرية والعالمية، في ظل تفشي فيروس كورونا، في تسهيل مهمة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الإبقاء على مدربيهم الأجانب، سواء السويسري رينيه فايلر بالأحمر أو الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض، في ظل وجود رغبة من القطبين في الإبقاء عليهما.