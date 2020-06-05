شكرا لقرائتكم خبر عن نيكوديموس يقود تدريبات دجلة فى المنزل "أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، مقترح إرسال اللاعبين فيديوهات التدريب اليومية بعد خوضها، وفضل الخواجة متابعة تلك التدريبات "أون لاين" لجميع اللاعبين فى وقت واحد، للتأكد من تنفيذها بالشكل الأمثل وعدم التقاعس أو التهاون فيها، وذلك استعدادًا لعودة التدريبات الجماعية.

ويقوم نيكوديموس بابافاسيليو بعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، ويمنحهم كافة التعليمات التى من المقرر تنفيذها وفق البرنامج اليومى، ثم يبدأ فى متابعة اللاعبين بمساعدة جهازه المعاون والتأكد من تنفيذها جيدًا.

وشاهد نيكوديموس العديد من مباريات وادى دجلة السابقة فى الدورى، من أجل الوقوف على نقاط الضعف بالفريق وتحديد احتياجاته، ثم إبلاغ مجلس الإدارة بها من أجل بدأ البحث عن الصفقات التى يرغب الخواجة فى إبرامها.

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وحرص المدير الفنى للفريق الدجلاوى على الاطلاع على التقرير الذى أعده مواطنه تاكيس جونيس المدير الفنى السابق عن لاعبى الفريق قبل الرحيل، حيث يرغب فى معرفة كافة الثغرات التى يعانى منها الفريق الدجلاوى، خاصة وإنه لم يتمكن من مشاهدة الفريق على أرض الواقع سوى فى مباراة واحدة فقط أمام طنطا قبل أن تتوقف مسابقة الدورى بسبب تفشى فيرس كورونا.

وتولى اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو القيادة الفنية لوادى دجلة خلفا لتاكيس جونياس المدرب اليونانى السابق والذى رحل لسوء النتائج قبل توقف النشاط الرياضى وتجميد الدورى.

نيكوديموس بابافاسيليو بدأ مسيرته التدريبية عام 2006 بتدريب فريق بيتساليا القبرصى، ثم تولى تدريب أوليمبياكوس نيقوسيا القبرصى، وكانت أول محطات بابافاسيليو خارج قبرص عام 2015 بتولى تدريب سلوفان براتيسلافا وحتى 2016.