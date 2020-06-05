شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتغنى بامكانيات طارق طه: "لدينا من يمتلك قدم يسرى نارية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد نادى بيراميدز بإمكانيات طارق طه ظهير أيسر الفريق السماوى، بعد أن قرر المسئولون عدم رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة عقب انتهاء الموسم الحالى، الذى لم تظهر ملامحه حتى الآن بسبب تفشى فيرس كورونا.

وأغلق المسئولون فى بيراميدز أبواب رحيل طارق طه خلال الميركاتو الصيفى المقبل، حيث تمسك الكرواتى أنتى تشاتشيتش ببقاء اللاعب وسط صفوفه فريقه، خاصة بعدما قام الزمالك بجس النبض حول إمكانية الدخول فى مفاوضات رسمية من عدمه للتعاقد مع اللاعب، لاسيما أن طارق كان على ردار القلعة البيضاء منذ أن كان فى صفوف الإسماعيلى قبل أن ينجح بيراميدز فى ضمه والتوقيع معه لمدة 4 سنوات مقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية لبيراميدز عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صورة لطارق طه خلال تنفيذه لضربة ركنية، وقدمه تنبعث منها النيران، معلقين عليها: "لدينا من يمتلك قدم يسرى نارية".

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طارق طه

وكان طارق طه قد أعرب عن استيائه الشديد من بعض المواقع الأجنبية وكذلك العربية التى تقع فى خطأ بشأن "عمره" لافتًا إلى أن تلك المواقع خاصة transfermarkt المتخصص فى أرقام وإحصائيات اللاعبين سجل تاريخ ميلاده يوم 4 أبريل 1988 وهو تاريخ غير صحيح.

وأوضح طارق طه فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه مواليد 4 أبريل 1991 ما يعنى إنه يبلغ من العمر 28 عامًا وليس 32 عامًا كما تذكر المواقع الرياضية، مؤكدًا حديثه بصورة من بطاقته الشخصية.

وأكد مدافع الفريق الأول ببيراميدز أن ذكر تاريخ الميلاد الخاطئ يتسبب فى التأثير السلبى على سوق انتقالاته، خاصة أن هناك بعض الأندية تلجأ لمواقع الإحصائيات لجمع المعلومات عن اللاعب، وحين يجدون أن السن 32 عامًا قد يتراجعون عن إبرام الصفقة.