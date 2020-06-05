شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام : حسن شحاتة أفضل من الخطيب وقررت الاعتزال بعد التجميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن حسن شحاتة أيقونة مهمة في الكرة المصرية، كاشفاً أن الزملكاوية يعتبرونه أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية بالنسبة لهم خاصة في ظل المقارنة الدائمة بينه وبين محمود الخطيب نجم الأهلي ورئيس القلعة الحمراء الحالي فدائماً ما يختار الزملكاوية حسن شحاتة ويفضلونه على الخطيب، وأنا أيضاً أري ذلك .

وأضاف حازم أمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورت أنه اعتزل كرة القدم بعد خروجه من حسابات الأجهزة الفنية وجلوسه على دكة البدلاء بشكل متكرر وهو الأمر الذي لم يتعود عليه طوال مسيرته الكروية الحافلة لذلك قرر الاعتزال فوراً.

وكان حازم إمام قد أعلن رفضه مطالبة البعض لنجوم الكرة بتحمل السب والإهانات نظراً لطبيعة مهنتهم، معلقاً "تابعت الهجوم الذى تعرضه له شيكابالا فى الفترة الأخيرة، ووجدت رفضا قاطعا من الغالبية العظمى من جمهور الأهلى لفكرة الهجوم على شيكا بهذه الطريقة، وأعتقد أن بعض الأهلاوية بيحبوا شيكابالا، ومحدش يتقبل فكرة الهجوم على لاعب بهذه الطريقة، ومش عايز أقول هجوم عنصرى".

وأضاف الثعلب الصغير، "بردو استفزنى فكرة الناس اللى بتطالب لاعبى الكرة بتحمل الشتيمة والإهانة وسب والدتهم ووالدهم لمجرد أنهم لاعبو كرة، وهذه ضريبة مهنتهم، ويجب عليهم تحمل الإهانات فى صمت، وليه نستحمل الإهانات؟، نجوم الكرة مش أنبياء هيستحلموا الشتيمة ويسكتوا، فى لاعيبة ربنا أداها القدرة تستحمل وتسكت لكن فى ناس مش بتقدر، ليه نجرح فى الناس ونغلط فيهم ".

وتابع حازم إمام، "شجعوا براحتكو، وانتقدوا لاعب الكرة براحتكو بس بلاش تجريح وإهانات، إحنا مش أنبياء ورسل هنستحمل سب عائلتنا ونسكت".

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