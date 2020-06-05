شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات الأول عربيا وافريقيا فى تصنيف الفيفا لشهر يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الشهرى لمنتخبات كرة الصالات لشهر يونيو 2020، وجاء منتخب مصر بقيادة هشام صالح ونادر رشاد، فى المركز الأول عربيا وافريقيا ، والـ23 عالميا، بينما جاء منتخب البرازيل فى المركز الأول عالميا ومنتخب اسبانيا فى المركز الثانى والأرجنتين ثالثا وروسيا رابعا.



التصنيف الشهرى

وكان المنتخب الوطني يستعد لمنافسات كأس العالم في ليتوانيا في الفترة من 12 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020، قبل أن يتم تأجيل البطولة لمدة عام للحد من انتشار فيروس كورونا.

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من ناحية أخرى، قال هشام صالح، المدير الفني لمنتخب الصالات، إن قطبي الكرة المصرية، الأهلى والزمالك، يجب أن يشاركا فى النسخة المقبلة من الدورى المصري للصالات، مضيفًا خلال تصريحات تليفزيونية، إن اتحاد الكرة أرسل خطابات رسمية إلى ناديى الأهلى والزمالك للمشاركة فى دورى كرة الصالات لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

وشدد هشام صالح، على أهمية مشاركة الأهلى والزمالك فى بطولات كرة الصالات، من أجل زيادة شعبية اللعبة فى حال مشاركة الناديين.

أرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية إلى أندية الدورى الممتاز، للمشاركة فى دورى كرة الصالات لكرة القدم بداية من الموسم المقبل ودورى الكرة النسائية أيضًا، من أجل زيادة قوة اللعبتين من الناحية الفنية والانتشار الإعلامى، إلى جانب أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بهذه الألعاب وتطويرها فى الفترة المقبلة وزيادة الدعم المالى الموجه من "فيفا" إلى الاتحادات الأهلية لتطوير هذه الألعاب حتى تكون هناك منافسة قوية، وهو ما جعل سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية تهتم بهذه الألعاب المكلفة بالإشراف عليها وتدعيمها بشكل قوى لتكون بالصورة الأفضل لتاريخ الرياضة المصرية فى أفريقيا لما لها من صولات وجولات فى مختلف الألعاب.

وطالبت سحر عبد الحق، عضو اللجنة للخماسية لاتحاد الكرة، بإرسال خطاب رسمى إلى القطبين الأهلى والزمالك خلال الفترة الماضية للمشاركة فى بطولات كرة الصالات ومشاركتهما مباشرة فى الدورى الممتاز من أجل زيادة شعبية اللعبة حال مشاركة الناديين ولم يتم تلقى أى ردود حتى الآن .