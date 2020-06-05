شكرا لقرائتكم خبر عن شهر عسل بنكهة رياضية.. شيما صابر تمارس التمارين الرياضية برفقة رامي صبري"فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية شيما صابر زوجة رامى صبري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، على ممارسة التمارين الرياضية مع زوجها خلال قضائهما شهر العسل بعدما دخلا القفص الذهبى فى الثامن من شهر مايو الماضى.

ونشرت الإعلامية شيما صابر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو يظهر ممارستها للتمارين الرياضية برفقة زوجها الإعلامية شيما صابر خلال شهر العسل.

وشهد عقد قران رامى صبرى وشيما صابر وحفل الزفاف حضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء حرصا على التباعد الاجتماعى فى ظل فيروس كورونا المستجد.

وكان النشاط الرياضي قد توقف في مصر منذ مارس الماضي، كإجراء احترازي لموجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم، ومن المقرر أن يستأنف النشاط الرياضي في منتصف يونيو المقبل وفقاً لقرار رئاسة الوزراء.

Advertisements

من ناحية أحرى ، تدرس إدارة نادى إنبى تأمين استمرار ثلاثى الدفاع الكبار فى الفريق رامى صبرى وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى، لاعبى الفريق، لضمان تواجدهم مع الفريق البترولى فى الموسم المقبل، لاسيما فى ظل رغبة المسئولين بالنادى فى تعزيز استقرار خط الدفاع.

وجاءت رؤية إدارة إنبى التى يتم دراستها حاليا بعدما أصبح أسامة جلال، مدافع الفريق الشاب، أحد المرشحين بقوة للانتقال إلى واحد من قطبى الكرة المصرية الأهلى أو الزمالك فى الموسم المقبل، لذا جاءت الرؤية الفنية بالاتفاق مع مجلس إدارة إنبى فى تأمين استمرار الثلاثى رامى صبرى وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى، مع الفريق فى الموسم المقبل، مع الاستفادة المالية من بيع أسامة جلال لأحد القطبين فى الموسم الجديد.