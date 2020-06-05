"يكفينا شرف المحاولة".. رسالة من الزمالك بشأن ملف نادي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيس لجنة ملف نادي القرن، إن ناديه لديه حق في الحصول على لقب نادي القرن بعد حصول الأهلي على هذا اللقب في عام 2001.

وأضاف نائب رئيس القلعة البيضاء في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"الزمالك لديه حق، ونجتهد في الحصول على حقوقنا".

وتابع :"نريد تحقيق مطالب جماهيرنا، ويكفينا شرف المحاولة".

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وعن اجتماع اللجنة يوم الخميس الماضي، كشف:"بالفعل اللجنة اجتمعت، وتحدثنا عن الاجراءات التي سنتخذها في الفترة المقبلة".

وأكمل :"اتفقنا على الالتزام بالسرية التامة حول هذا الملف لحين عرضها على مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور".

واجتمعت اللجنة المكلفة بملف نادي القرن يوم الجمعة برئاسة أحمد جلال إبراهيم بجانب ثلاثي الأعضاء أحمد مرتضى منصور، هاني زادة وعلاء مقلد مع الثنائي محمد بيومي وطارق رضوان.

جدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق عن وجود اتجاه للنادي الأبيض في تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن لقب نادي القرن.