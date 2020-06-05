المستشار القانوني للأهلي يعتذر عن مهمته "ليرد على شخص متجاوز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

تقدم محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، باعتذار لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي عن الاستمرار في مهمته القانونية خلال هذه الفترة.

وقال عثمان ـ في اعتذاره الذي نشره الموقع الرسمي للنادي ـ إنه تشرف بالعمل في كيان الأهلي ـ الذي وصفه بـ "العظيم" ـ؛ تقديرًا لقيمته ومسئوليه، مشيراً إلى أنه تعاون بكل الحب مع منظومة الأهلي ـ التي وصفها بالمحترمة والمحترفة ـ وأنجز الملفات التي تم تكليفه بها.

وأوضح عثمان أنه لم يكن ينوي تقديم هذا الاعتذار لولا ظهور أحد الأشخاص على الساحة والمعروف ببذائاته وتجاوزاته وخوضه في الأعراض دون حسيب أو رقيب، وأن هذا الشخص تجاوز في حقه " أي محمد عثمان "، لذلك قرر الاعتذار عن مهمته خلال هذه الفترة احترامًا لنهج النادي الأهلي الذي يترفع دائمًا عن الرد على مثل هذا الشخص ورفع الحرج عن النادي ومسئوليه، وحتى يتمكن من الرد على هذا المتجاوز وكشف أكاذيبه وإتهاماته الباطلة أمام الرأي العام ـ بحسب ما أورد البيان ـ.

ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى المستشار القانوني للنادي على جهوده الكبيرة والتزامه الدائم بقيم وتقاليد الأهلي طوال الفترة الماضية.