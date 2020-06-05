3 وجهات محتملة أمام بوطيب بعد رحيله عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
قالت تقارير صحفية مغربية، إن المهاجم المغربي خالد بوطيب لاعب الزمالك السابق، أمامه ثلاثة طرق من أجل تحديد مستقبله.
وكان بوطيب رحل عن الزمالك خلال الموسم الحالي بعدما قامت الإدارة البيضاء بفسخ عقد لاعبها من جانب واحد خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.
وأفادت صحيفة "المنتخب" المغربية، اليوم الجمعة، أن بوطيب يتأهب للعودة بقوة للملاعب بداية من الموسم المقبل.
وأصبح أمام بوطيب ثلاث طرق بداية من العودة لتركيا بعد تجربته مع مالطية سبور، بجانب امتلاكه عروضًا من أندية الدوري السعودي والقطري.
وأشارت الصحيفة المغربية، إلى أن بوطيب تعافى تمامًا من الإصابة التي لحقت به في الركبة ليصبح متاحًا للمشاركة.
وكان نادي الزمالك تعاقد مع بوطيب في يناير قبل الماضي قادمًا من فريق مالاطيه سبور التركي في صفقة قدرت بأربعة ملايين ونصف المليون يورو إلا أن المهاجم المغربي الدولي لم يقدم المستوى المطلوب.
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