تقارير تركية: أرسنال يمنح النني حق تقرير مصيره.. ويرفض دفع الراتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

ذكرت تقارير صحفية تركية، أن أرسنال الانجليزي أبلغ إدارة بشكتاش بحسم أمرهم مع محمد النني ولن يمانعوا استمراره في حالة الاتفاق مع اللاعب، مع التأكيد على عدم دفع راتبه حال فسخ العقد في الوقت الحالي.

وأوضح موقع "فوتو سبور" التركي بأن أرسنال ألقى بالكرة في ملعب النني بعدما أبلغ إدارة بشكتاش بأنهم لن يمانعوا استمرار اللاعب مع الفريق إذا حصلوا على موافقته.

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ولم يتوصل النني حتى الآن مع بشكتاش إلى اتفاق بشأن دفع راتبه غير أنه حصل على نصيحة بعدم فسخ العقد من طرف واحد لأنه في هذه الحالة لن يتقاضي مستحقاته المتأخرة.

ورفض أرسنال فكرة دفع راتب النني عن المدة المتبقية من الموسم الحالي في حالة فسخ عقده مع بشكتاش، ليكون الحل أمام لاعب المنتخب المصري الاستمرار في صفوف الفريق وخوض المباريات المتبقية من الدوري ثم التوجه لفيفا من أجل تقديم شكوى والحصول على باقي قيمة فقده.

ويمتلك بشكتاش عقد النني حتى نهاية الموسم بنظام الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء غير أن إدارة النادي ترغب في تمديد الإعار عامًا إضافيًا.