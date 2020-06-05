صالح موسى: رحلت عن المقاصة بعد أزمة "التفويت" للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح صالح موسى لاعب الزمالك الأسبق، أنه رحل عن صفوف مصر المقاصة بعدما اتهم بالتفويت لصالح الفريق الأبيض خلال مباراة الدور الأول بين الزمالك والمقاصة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) في موسم (2015 - 2016).

وأضاف موسى في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" مساء الجمعة :"الجميع كان يتهمني بالتفويت لصالح الزمالك بعدما سجلوا هدفًا في المقاصة، إلا أنني لا أتحمل خطأ هذا الهدف بل محمود وحيد".

وتابع :"قبل المباراة وضعت صورة على صفحتي الشخصية وأنا أحمل قميصي الإسماعيلي والزمالك، لكن بعد هذه المباراة قامت الجماهير بنشر صورتي بقميص الزمالك فقط".

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وواصل :"نادي المقاصة قام بتحويلي للتحقيق إلا أنني رفضت تنفيذ هذا القرار، لتقوم الإدارة بعد ذلك بفرض عقوية مالية قدرت بـ300 ألف جنيه".

وأكمل :"رفضت تنفيذ هذه العقوبة ورحلت عن المقاصة إلى صفوف الداخلية على سبيل الإعارة".

وأنهى :"استطاعت الرد على من اتهموني بالتفويت للزمالك بعدما سجلت هدفًا في شباكهم عندما كنت لاعبًا في الرجاء وانتهت المباراة بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق وحرمت الزمالك من نقطتين في مشواره بالدوري".

جدير بالذكر أن صالح موسى لاعب في صفوف الزمالك خلال موسم (2014 - 2015) ليلعب بقميص الفريق الأبيض لمدة موسم واحد حقق من خلاله لقبي الدوري وكأس مصر، لينتقل بعد ذلك إلى مصر المقاصة في صيف موسم (2015 - 2016).