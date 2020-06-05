حازم إمام: أمم 1996 كانت سبب احترافي.. ومان يونايتد طلب اختباري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حازم إمام لاعب الزمالك بالسابق بأن الاهتمام الأوروبي به بدأ أثناء بطولة أمم إفريقيا 1996، قائلًا أنه حصل على فرصة الاختبار في مانشستر يونايتد قبل الانتقال إلى أودينيزي الإيطالي.

وقال حازم إمام في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "في بطولة أمم إفريقيا 1996، لعبنا أمام أنجولا وكان مدربهم برتغالي، فجاء إلي وقدم بطاقته التعريفية وأخبرني أن سبورتينج لشبونة مهتم بي للغاية، واستمعت لكلامه وأكد عليه مجدي عبدالغني."

وتابع: "هاني رمزي جلس معي بعد مباراة الكاميرون أنا وياسر رضوان وأخبرنا أنهم في ألمانيا سألوه عنا، وطالبني بالظهور بشكل جيد في مباراة جنوب إفريقيا، ولعبت بشكل جيد وصنعت الهدف."

وأضاف: "بعد ذلك جاء رود كرول وتحدث معي بأنهم في إيطاليا يرغبون في خدماتي وشعرت أنه أمر كبير لأن الدوري الإيطالي في هذا الوقت كان بقوة الدوري الانجليزي حاليًا."

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واستطرد: "قبل مباراة زامبيا جاء إلي في الفندق 2 من سامبدوريا والمحامي الخاص بالنادي، وكان في هذا التوقيت فريق كبير يضم رود خوليت ومانشيني وأخبرته أنني بالطبع مهتم باللعب في إيطاليا، فقرروا الحديث مع الزمالك بعد نهاية البطولة."

ثم تحدث عن بداية الحديث الجاد بشأن الاحتراف، قائلًا: "المحامي الذي تواجد معهم تحدثي معي بعد ذلك أن الأمور بالنسبة لسامبدوريا لن تكتمل وأنه يمتلك عرض أخر من أودينيزي وكانت المرة الأولى التي أسمع عن ناد بهذا الإسم، وفي نفس الوقت كانت هناك عدة عروض أوروبية."

وأردف: "انتقلت لنادي أودينيزي مقابل 350 ألف دولار، وحصلت أنا على 150 ألف دولار، وتنازلت عن 50 ألف دولار في هذا التوقيت لأن الزمالك أصر على 350 ألف بينما كان عرض أودينيزي 300 ألف.."

واختتم قائلًا: "لم أحصل على عرض من مانشستر يونايتد لكن كانت فترة اختبار بعدما تحدث معي عبده صالح الوحش وأخبرني برغبة النادي في خضوعي لفترة اختبار، لكن في هذا التوقيت كانت سأوقع عقد أودينيزي، فأخبرني بأن عصور في اليد خير من 10 على الشجرة، خاصة أن مارك فيش الجنوب إفريقي خضع لاختبار هناك 10 أيام ثم رحل."