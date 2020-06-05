لاعب الزمالك السابق يتحدث عن صدمته بسبب مران فيريرا الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف صالح موسى لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، كواليس انتقاله للقلعة البيضاء خلال موسم (2014 - 2015)، لافتًا إلى أنه وضع مطالب تعجيزية قبل التوقيع.

وقال موسى في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الجمعة :"خلال تواجدي مع الإسماعيلي طالبت محمد أبو السعود رئيس النادي خلال هذه الفترة بتحسين عقدي لأن كنت أمر بمشاكل مادية خلال هذه الفترة".

وتابع :"خلال تواجدي مع الإسماعيلي تلقيت عروضًا من جميع أندية مصر إلا كان الأبرز من الزمالك الذي دخل في مفاوضات معي من أجل الحصول على خدماتي".

وواصل :"وضعت شروطًا تعجيزية بعض الشيء قبل التوقيع للزمالك حيث طالبت بأموال أضعاف مضاعفة وفوئجت بموافقة مسئولي الزمالك، وبعد موافقتهم طالبت بالحصول على 50% من العقد ووافقوا أيضًا حيث كان عقدي وقتها مليون ونصف".

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وأكمل :"مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحدث معي هاتفيًا وطلبت منه الدخول في مفاوضات مع الإسماعيلي، وفي النهاية الصفقة تمت".

وتحدث صالح عن مدرب الزمالك الأسبق البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائلاً :"كنت أتمنى استمراره لسنوات، في مران فيريرا الأول معنا فوجئنا بأنه يقول لنا (انتم مبتعرفوش تلعبوا كورة) بعد هذه الجملة شعر البعض بالحزن خاصة أن الفريق في هذا التوقيت كان يمتلك أفضل نجوم في مصر".

وأنهى :"فيريرا يُعد المدرب الوحيد لنادي الزمالك الذي كان يرفض تواجد أي عضو مجلس إدارة يتواجد في المران".

ولعب صالح موسى في صفوف الزمالك بداية من موسم (2014 - 2015) قادمًا من فريق الإسماعيلي، لكن وبعد عام وحيد رحل لصفوف مصر المقاصة.

واستطاع صالح موسى خلال موسم واحد مع الزمالك أن يحقق لقبي الدوري المصري بجانب كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد.